Особенности и преимущества грузового такси «Мотор-М»
Услуги перевозки грузов в крупных и средних городах становятся все более актуальными. Качественные услуги по грузоперевозке требуются в следующих случаях:
- при офисном переезде;
- доставка товаров для магазина;
- личные переезды или перевозки;
- такелажные работы любой сложности;
- доставка производственных материалов и прочих товаров.
Эта услуга рассчитана на тех, для кого содержать собственный грузовой транспорт слишком невыгодно. Цены и тарифы на грузовое такси обойдутся значительно дешевле.
При перевозке грузов нередко требуются и вспомогательные услуги, такие как упаковка, демонтаж, монтаж, транспортировка и грузчики. При этом услуги профессиональной транспортной компании обойдутся значительно дороже, чем грузового такси.
Если сравнивать грузовое такси в Киеве с транспортной компанией, то обнаруживаются следующие преимущества первого:
- Невысокая стоимость услуги. Это объясняется тем, что на ценообразование влияет расстояние, на которое необходимо перевезти вещи, а не время, которое займет данный процесс.
- Возможность выбора транспортного средства, исходя из размеров перевозимого.
- Возможность сопровождения груза. Здесь подразумевается, что клиент может находиться в автомобиле при транспортировке его вещей. Это позволяет не беспокоиться за сохранность перевозимых предметов.
- Скорость подачи автомобиля. При пользовании услугами транспортной компании планировать перевозку необходимо за несколько часом или даже дней, чтобы можно было зарезервировать нужный транспорт. Если же заказать микроавтобус грузового такси в Киеве, то транспорт будет готов уже через 15-20 минут после заказа.
Преимущества компании «Мотор-М»
Когда срочно необходимо перевезти вещи из пункта «А» в пункт «Б», например, междугородний квартирный переезд, специалисты нашей компании готовы оперативно прийти на помощь. Мы подаем грузовое такси по Киеву в течение получаса. Подобная оперативность достигается за счет:
- ответственности сотрудников;
- современного диспетчерского оборудования;
- обширного автопарка.
Кроме того, мы берем недорого и предлагаем фиксированные тарифы. Водитель сможет помочь с погрузкой/выгрузкой, подождет сколько нужно пока закончатся данные мероприятия. Обращайтесь, мы предлагаем европейский сервис обслуживания и реальную помощь в квартирном, дачном, офисном переезде, перевозке багажа на вокзал, в аэропорт и в обратном направлении!
Автор: Сергей Яровой