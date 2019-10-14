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Особенности и преимущества грузового такси «Мотор-М»

Авто советы
14.10.2019 13:56
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Услуги перевозки грузов в крупных и средних городах становятся все более актуальными. Качественные услуги по грузоперевозке требуются в следующих случаях:

  • при офисном переезде;
  • доставка товаров для магазина;
  • личные переезды или перевозки;
  • такелажные работы любой сложности;
  • доставка производственных материалов и прочих товаров.

Эта услуга рассчитана на тех, для кого содержать собственный грузовой транспорт слишком невыгодно. Цены и тарифы на грузовое такси обойдутся значительно дешевле.

При перевозке грузов нередко требуются и вспомогательные услуги, такие как упаковка, демонтаж, монтаж, транспортировка и грузчики. При этом услуги профессиональной транспортной компании обойдутся значительно дороже, чем грузового такси.

Если сравнивать грузовое такси в Киеве с транспортной компанией, то обнаруживаются следующие преимущества первого:

  • Невысокая стоимость услуги. Это объясняется тем, что на ценообразование влияет расстояние, на которое необходимо перевезти вещи, а не время, которое займет данный процесс.
  • Возможность выбора транспортного средства, исходя из размеров перевозимого.
  • Возможность сопровождения груза. Здесь подразумевается, что клиент может находиться в автомобиле при транспортировке его вещей. Это позволяет не беспокоиться за сохранность перевозимых предметов.
  • Скорость подачи автомобиля. При пользовании услугами транспортной компании планировать перевозку необходимо за несколько часом или даже дней, чтобы можно было зарезервировать нужный транспорт. Если же заказать микроавтобус грузового такси в Киеве, то транспорт будет готов уже через 15-20 минут после заказа.

Преимущества компании «Мотор-М»

Когда срочно необходимо перевезти вещи из пункта «А» в пункт «Б», например, междугородний квартирный переезд, специалисты нашей компании готовы оперативно прийти на помощь. Мы подаем грузовое такси по Киеву в течение получаса. Подобная оперативность достигается за счет:

  • ответственности сотрудников;
  • современного диспетчерского оборудования;
  • обширного автопарка.

Кроме того, мы берем недорого и предлагаем фиксированные тарифы. Водитель сможет помочь с погрузкой/выгрузкой, подождет сколько нужно пока закончатся данные мероприятия. Обращайтесь, мы предлагаем европейский сервис обслуживания и реальную помощь в квартирном, дачном, офисном переезде, перевозке багажа на вокзал, в аэропорт и в обратном направлении!

Автор: Сергей Яровой

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