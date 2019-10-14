Особенности и преимущества грузового такси «Мотор-М»

Услуги перевозки грузов в крупных и средних городах становятся все более актуальными. Качественные услуги по грузоперевозке требуются в следующих случаях:

при офисном переезде;

доставка товаров для магазина;

личные переезды или перевозки;

такелажные работы любой сложности;

доставка производственных материалов и прочих товаров.

Эта услуга рассчитана на тех, для кого содержать собственный грузовой транспорт слишком невыгодно. Цены и тарифы на грузовое такси обойдутся значительно дешевле.

При перевозке грузов нередко требуются и вспомогательные услуги, такие как упаковка, демонтаж, монтаж, транспортировка и грузчики. При этом услуги профессиональной транспортной компании обойдутся значительно дороже, чем грузового такси.

Если сравнивать грузовое такси в Киеве с транспортной компанией, то обнаруживаются следующие преимущества первого:

Невысокая стоимость услуги. Это объясняется тем, что на ценообразование влияет расстояние, на которое необходимо перевезти вещи, а не время, которое займет данный процесс.

Возможность выбора транспортного средства, исходя из размеров перевозимого.

Возможность сопровождения груза. Здесь подразумевается, что клиент может находиться в автомобиле при транспортировке его вещей. Это позволяет не беспокоиться за сохранность перевозимых предметов.

Скорость подачи автомобиля. При пользовании услугами транспортной компании планировать перевозку необходимо за несколько часом или даже дней, чтобы можно было зарезервировать нужный транспорт. Если же заказать микроавтобус грузового такси в Киеве, то транспорт будет готов уже через 15-20 минут после заказа.

Преимущества компании «Мотор-М»

Когда срочно необходимо перевезти вещи из пункта «А» в пункт «Б», например, междугородний квартирный переезд, специалисты нашей компании готовы оперативно прийти на помощь. Мы подаем грузовое такси по Киеву в течение получаса. Подобная оперативность достигается за счет:

ответственности сотрудников;

современного диспетчерского оборудования;

обширного автопарка.

Кроме того, мы берем недорого и предлагаем фиксированные тарифы. Водитель сможет помочь с погрузкой/выгрузкой, подождет сколько нужно пока закончатся данные мероприятия. Обращайтесь, мы предлагаем европейский сервис обслуживания и реальную помощь в квартирном, дачном, офисном переезде, перевозке багажа на вокзал, в аэропорт и в обратном направлении!

Автор: Сергей Яровой