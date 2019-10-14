Geely раскрыла интерьер нового глобального кроссовера Geely Icon

В начале сентября китайская компания раскрыла название нового кроссовера и анонсировала его выход на китайском рынке до конца 2019 года.



Между тем полноценная презентация автомобиля еще не состоялась, но сегодня компания опубликовала партию новых изображений, которые раскрыли интерьер нового глобального кроссовера с названием Geely Icon.

Новая модель с необычным дизайном выйдет за пределы китайского рынка в следующем году. Итак, в салоне Icon предложат два экрана диагональю по 10,25 дюйма.

Один из них расположится перед водителем, а второй будет отвечать за управление информационно-развлекательной системой. Также в Geely отметили, что в салоне кроссовера в общей сложности 31 ниша, созданная для хранения самых разных предметов.

Среди доступных в комплектациях опций отмечают систему контроля качества воздуха, ионизатор, систему автоматической парковки, камеры кругового обзора, а также систему автоматической парковки.

Напомним, что Geely Icon создавали на платформе BMA, которая, как известно, создавалась совместно с Volvo. Габариты новинки составляют: 4350/1810/1615 мм, колесная база – 2640 мм.

В Китае для кроссовера будет доступен полуторалитровый турбированный двигатель, работающий в паре с семискоростным роботом и переднеприводной системой. Мощность мотора составит 177 л.с. Предварительная стоимость модели составит около 900 тыс. рублей в эквиваленте.