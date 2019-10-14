В России насчитали более 13 тысяч люксовых автомобилей

Российские аналитики опубликовали результаты нового исследования, целью которого было выяснить, сколько люксовых машин было зарегистрировано в России по состоянию на 1 июля.

По данным агентства «Автостат», по состоянию на 1 июля этого года на территории РФ было зарегистрировано более 13 тыс. люксовых автомобилей.

Треть из общего показателя приходится на модели бренда Bentley – 4,3 тыс. ед. Машины бренда Mercedes-Maybach оказались вторыми по популярности с результатом 3,4 тыс. экземпляров.

На их долю приходится 25,5%. Также в числе зарегистрированных люксовых авто оказалось 1,6 тыс. единиц Maserati, 1,3 тыс. Rolls-Royce, 780 штук Ferrari, 436 Aston Martin и 417 Lamborghini.