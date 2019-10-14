О прекращении производства седана Cadillac XTS компания ранее сообщала.
Cadillac выпустил последний экземпляр седана Cadillac XTS
14.10.2019 13:27
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Недавно автопроизводитель официально объявил о прекращении производства модели и сообщил о выпуске последнего экземпляра.
Автомобиль XTS остается одним из самых продаваемых автомобилей бренда, а в США в этом году и вовсе наблюдался повышенный спрос.
Так, во втором квартале 2019 года дилеры компании на американском рынке реализовали 5 358 седанов, что на 46% больше, чем годом ранее.
Более того, XTS остается лидером в сегменте, а его конкурентами являются Lincoln Continental и Acura RLX.
Напомним, что в начале этого года был представлен новый седан Cadillac CT5, который призван прийти на замену сразу трем моделям, а это ATS, CTS и XTS.
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