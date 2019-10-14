Cadillac выпустил последний экземпляр седана Cadillac XTS

Недавно автопроизводитель официально объявил о прекращении производства модели и сообщил о выпуске последнего экземпляра.

Автомобиль XTS остается одним из самых продаваемых автомобилей бренда, а в США в этом году и вовсе наблюдался повышенный спрос.

Так, во втором квартале 2019 года дилеры компании на американском рынке реализовали 5 358 седанов, что на 46% больше, чем годом ранее.

Более того, XTS остается лидером в сегменте, а его конкурентами являются Lincoln Continental и Acura RLX.

Напомним, что в начале этого года был представлен новый седан Cadillac CT5, который призван прийти на замену сразу трем моделям, а это ATS, CTS и XTS.