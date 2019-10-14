Аналитики проанализировали продажи новых автомобилей на российском рынке за восемь месяцев этого года.

Специалисты «Автостат» по результатам исследования пришли к выводу, что россияне стали чаще выбирать маломощные автомобили.

В отчетный период на рынке РФ было продано 62,2 тыс. новых легковушек, оснащенных силовыми установками объёмом до 1,4 литра.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 6,5% больше. Также в этом году наблюдается и небольшой рост продаж авто с моторами объёмом от 2,0 до 2,5 литра.

Объёмы реализации таких машин за 8 месяцев выросли на 1,1% и составили 80,2 тыс. штук. На легковушки этих категорий приходит всего 13,7% от всего объёма рынка, однако 78,6% доли это авто с двигателями объёмом от 1,4 до 2,0 литра.