Концерн Volkswagen может продать Lamborghini

В руководстве немецкой компании намерены реструктуризировать свои активы и сосредоточится на основных своих бренда.

О планах концерна сообщает агентство Bloomberg. По информации журналистов, в Volkswagen Group рассматривают возможность избавится от непрофильных активов, а в числе наиболее вероятных кандидатов назвали бренд Lamborghini.

При этом в планах автопроизводителя сосредоточится на марках Volkswagen, Audi, Porsche. Как стало известно, Volkswagen требуются средства на реализацию планов по электрификации автомобилей, так как «дизельгейт» обошелся компании в приличную сумму.

Эксперты считают, что продажа Lamborghini будет выгодным вариантом.

К тому же выход кроссовера Urus позволил увеличить бренду капитализацию, а это наиболее благоприятный момент для выделения Lamborghini и размещения акций на бирже. Стоит отметить, что в самом концерне данную информацию пока не прокомментировали.