УАЗ поднял цены на все модели в РФ

Это не первое изменение стоимости автомобилей Ульяновского автомобильного завода в этом году.

В первой половине этого года уже дорожали некоторые модели, а в октябре прибавил в цене весь модельный ряд, о чем сообщили специалисты сайта «Цена Авто».

Эксперты ведут мониторинг цен на новые авто официально представленные в России и выяснили, что УАЗ повысил цены на весь модельный ряд.

Внедорожники российской компании стали дороже от 5 до 20 тысяч рублей. УАЗ Хантер в большинстве комплектаций теперь предлагаются на 5-10 тыс. рублей дороже, а УАЗ Пикап стал дороже на 20 тыс. рублей.

Что касается внедорожника УАЗ Патриот, то он подорожал во всех комплектациях на 10,10,9 тыс. рублей.

В последнем случае изменение стоимости не затронуло лишь те комплектации, которые предлагаются с автоматом и поступили в продажу недавно.