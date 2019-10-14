Это не первое изменение стоимости автомобилей Ульяновского автомобильного завода в этом году.
УАЗ поднял цены на все модели в РФ
14.10.2019 13:01
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В первой половине этого года уже дорожали некоторые модели, а в октябре прибавил в цене весь модельный ряд, о чем сообщили специалисты сайта «Цена Авто».
Эксперты ведут мониторинг цен на новые авто официально представленные в России и выяснили, что УАЗ повысил цены на весь модельный ряд.
Внедорожники российской компании стали дороже от 5 до 20 тысяч рублей. УАЗ Хантер в большинстве комплектаций теперь предлагаются на 5-10 тыс. рублей дороже, а УАЗ Пикап стал дороже на 20 тыс. рублей.
Что касается внедорожника УАЗ Патриот, то он подорожал во всех комплектациях на 10,10,9 тыс. рублей.
В последнем случае изменение стоимости не затронуло лишь те комплектации, которые предлагаются с автоматом и поступили в продажу недавно.
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