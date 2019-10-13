Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется высоким спросом

Речь идет о модели с названием S-Presso, которая вышла на индийский рынок. Как оказалось, эта модель понравилась местным клиентам и на ультрабюджетный кроссовер наблюдается высокий спрос.

Как рассказали в компании, только за 10 дней им удалось получить более 10 тысяч заявок на автомобиль.

Напомним, что компактная модель предлагается с 68-сильным литровым двигателем, с механикой или роботом, а также переднеприводной системой.

Минимальная стоимость Suzuki S-Presso составила 369 тыс. рупий или около 333 тыс. рублей.