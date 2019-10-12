Прототип серийного фургона Volkswagen T7 замечен на тестах

Фотошпионы на тестах заметили Volkswagen T7 в серийном кузове, а до этого фургон тестировали с кузовами предыдущего поколения.

Пока тестовый вариант скрыт плотной камуфляжной пленкой, которая дает только некоторое представление о будущей новике.

Можно увидеть, что радиаторная решетка нового фургона будет расположена ниже чем головная оптика. Также модно рассмотреть огромные передние стойки, в которых предположительно установлены небольшие окошки.

В Сети еще были опубликованы снимки салона Volkswagen T7, но в нем все скрыто накладками и видны элементы от предыдущих поколений фургона.

Сейчас известно, что Volkswagen T7 будет создан на платформе MQB. Привод в модели будет передний или полный, а также предложат большой выбор силовых агрегатов, в том числе не исключено, что появится электрическая версия.