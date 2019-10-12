Специалисты решили выяснить, какие опции в автомобилях являются наиболее полезными, проведя опрос автомобилистов.
Водители рассказали о самых полезных опциях в автомобиле
12.10.2019 22:17
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По мнению водителей, самой полезной опцией в машине является камера кругового обзора, за которую проголосовали 70% респондентов.
На втором месте оказалась система мониторинга слепых зон, а половина опрошенных считает полезным задний парктроник.
Важными и полезными еще были названы системы предотвращения столкновения и функция автоматического торможения.
Также самыми полезными были названы USB-порты, подогрев и вентиляция сидений, навигатор, а также система бесключевого доступа, портативный пылесос и система обмена данных между автомобилями.
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