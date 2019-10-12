Подразделение корейской компании в Санкт-Петербурге построит новое предприятие, на котором будут производить ДВС для российских машин.
Hyundai инвестирует почти 13 млрд рублей в новый завод в Санкт-Петербурге
13.10.2019 01:11
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Инвестиции в строительство нового завода направит компания Hyundai WIA, входящая в состав Hyundai.
Информация о строительстве предприятия прозвучала на совещании в Смольном, где присутствовал директор ООО «Хендэ Виа Рус».
Было сказано, что в завод, на котором будут производить бензиновые моторы, инвестируют 12,7 млрд рублей. Предприятие планируют запустить в 2021 году.
На первом этапе Hyundai WIA будет производить около 230 тыс. ед. ДВС, и пятая часть будет экспортироваться на заводы Hyundai в Европе и Азии.
Проектная мощность завода будет 30 тыс. моторов в год.
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