Hyundai инвестирует почти 13 млрд рублей в новый завод в Санкт-Петербурге

Подразделение корейской компании в Санкт-Петербурге построит новое предприятие, на котором будут производить ДВС для российских машин.

Инвестиции в строительство нового завода направит компания Hyundai WIA, входящая в состав Hyundai.

Информация о строительстве предприятия прозвучала на совещании в Смольном, где присутствовал директор ООО «Хендэ Виа Рус».

Было сказано, что в завод, на котором будут производить бензиновые моторы, инвестируют 12,7 млрд рублей. Предприятие планируют запустить в 2021 году.

На первом этапе Hyundai WIA будет производить около 230 тыс. ед. ДВС, и пятая часть будет экспортироваться на заводы Hyundai в Европе и Азии.

Проектная мощность завода будет 30 тыс. моторов в год.