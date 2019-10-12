В компании Lamborghini запланировали выпуск суперкара Aventador в экстремальной модификации.
Суперкар Aventador SVR может стать последним Lamborghini с V12
12.10.2019 22:10
21 0
Предполагается, что такая версия получит приставку к названию SVR.
Как рассказали в компании, для такого суперкара будет установлен 12-цилиндровый V и возможно именно этот автомобиль станет последним, в который установят такой двигатель, так как в дальнейшем от него планируют отказаться.
Aventador SVR будет предназначен исключительно для трека и таких автомобилей планируется выпустить всего 40 экземпляров. Мощность 6,5-литрового двигателя составит порядка 830 л.с. Aventador SVR выйдет в 2021 году.
Lamborghini презентовал лимитированный 770-сильный Aventador
Комментарииcomments powered by HyperComments