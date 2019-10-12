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Суперкар Aventador SVR может стать последним Lamborghini с V12

Новости
12.10.2019 22:10
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В компании Lamborghini запланировали выпуск суперкара Aventador в экстремальной модификации.

Предполагается, что такая версия получит приставку к названию SVR.

Как рассказали в компании, для такого суперкара будет установлен 12-цилиндровый V и возможно именно этот автомобиль станет последним, в который установят такой двигатель, так как в дальнейшем от него планируют отказаться.

Aventador SVR будет предназначен исключительно для трека и таких автомобилей планируется выпустить всего 40 экземпляров. Мощность 6,5-литрового двигателя составит порядка 830 л.с. Aventador SVR выйдет в 2021 году.

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