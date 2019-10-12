Volkswagen на заводе в Калуге начала собирать моторы 1.6 MPI серии EA211 еще в 2015 году, и с того времени компания выпустила уже 500 тыс. агрегатов.
Завод Volkswagen в России выпустил 500-тысячный двигатель
13.10.2019 01:10
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О юбилейном моторе рассказали представители предприятия.
На калужском моторном заводе Volkswagen Group с момента открытия было произведено 500 тыс. моторов, причем ДВС собираются не только для российского рынка, но также и отправляются на экспорт.
В прошлом году предприятие выпустило 161 000 моторов, что на 56,3% больше, чем в 2017 году.
Сейчас на заводе выпускают две версии 1.6 MPI серии EA211, одна из которых на 90 л.с., а вторая на 110 л.с., и обе версии соответствуют стандарту Евро-5.
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