Завод Volkswagen в России выпустил 500-тысячный двигатель

Volkswagen на заводе в Калуге начала собирать моторы 1.6 MPI серии EA211 еще в 2015 году, и с того времени компания выпустила уже 500 тыс. агрегатов.

О юбилейном моторе рассказали представители предприятия.

На калужском моторном заводе Volkswagen Group с момента открытия было произведено 500 тыс. моторов, причем ДВС собираются не только для российского рынка, но также и отправляются на экспорт.

В прошлом году предприятие выпустило 161 000 моторов, что на 56,3% больше, чем в 2017 году.

Сейчас на заводе выпускают две версии 1.6 MPI серии EA211, одна из которых на 90 л.с., а вторая на 110 л.с., и обе версии соответствуют стандарту Евро-5.