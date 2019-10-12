Седан Bentley Flying Spur обзавелся новой версией Blackline

Для Bentley Flying Spur подготовили новую специальную версию, которая отличается черным цветом, но при этом не имеет хромированных элементов в отделке.

Все хромированные детали в автомобиле заменили на черные глянцевые, а цветовая гамма представлена 13 вариантами оттенков.

Также седан получил 22-дюймовые колесные диски. В остальном же это обычный седан, только обойдется она на 4 735 долларов дороже, чем стандартный вариант.

В движение Bentley Flying Spur приводится 12-цилиндровым 635-сильным мотором, пару которому составляет восьмискоростной робот.