Для Bentley Flying Spur подготовили новую специальную версию, которая отличается черным цветом, но при этом не имеет хромированных элементов в отделке.
Седан Bentley Flying Spur обзавелся новой версией Blackline
12.10.2019 22:04
22 0
Все хромированные детали в автомобиле заменили на черные глянцевые, а цветовая гамма представлена 13 вариантами оттенков.
Также седан получил 22-дюймовые колесные диски. В остальном же это обычный седан, только обойдется она на 4 735 долларов дороже, чем стандартный вариант.
В движение Bentley Flying Spur приводится 12-цилиндровым 635-сильным мотором, пару которому составляет восьмискоростной робот.
Комментарииcomments powered by HyperComments