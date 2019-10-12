Специалисты сайта «Цена Авто» продолжают свою рубрику, рассказывая о том, насколько изменилась стоимость того или иного автомобиля, наиболее востребованного в России.

На этот раз были проанализированы цены кроссовера Nissan Qashqai. Начальная цена Nissan Qashqai выросла на 77 тысяч рублей за два года, а точнее с сентября 2017 года.

Теперь автомобиль оценен в 1 250 000 рублей минимум за вариант с 1,2-литровым 115-сильным двигателем, механикой и системой привода на переднюю ось.

Самая дорогая комплектация модели предлагается за 1 880 000 рублей. В этом исполнении кроссовер предлагается с двухлитровым 144-сильным двигателем и полноприводной системой.