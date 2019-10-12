Zotye обновила свой роскошный кроссовер Zotye T700

Компания Zotye на китайском рынке обновила свой кроссовер T700, который получил некоторые изменения во внешности и новые опции.

Zotye T700 должен появится и на российском рынке, о чем в начале года говорил глава российского подразделения Zotye. Когда именно модель доберется до нас неизвестно.

Обновленная модель получила выдвижные ручки дверей, новую мультимедийную систему с 10-дюймовым дисплеем и систему автоматического торможения при обнаружении препятствия при движении задним ходом.

На китайском рынке кроссовер Т700 предлагается исключительно с передним приводом.

Мотор для кроссовера доступен только 2,0-литровый мощностью 190 л.с. с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Zotye T700 предлагается с пяти- и семиместным салоном, причем вторая версия на 178 мм больше.

В Китае за Zotye T700 просят от 106 800 юаней, что в пересчете около 1 млн рублей, а самая дорогая версия обходится в 155 800 юаней (1,4 млн рублей).