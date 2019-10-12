Российские аналитики из «Автостат» рассказали о самых продаваемых автомобилях в Москве и Санкт-Петербурге по итогам их продаж за сентябрь 2019 года.



Специалисты установили, что Volkswagen Polo в сентябре стал лидером в Москве и Санкт-Петербурге с результатом 1 400 и 514 проданных экземпляров соответственно.

В пятерке самых востребованных авто в столице оказались еще KIA Rio (891 ед.), KIA Optima (661 ед.), Hyundai Creta (539 ед.) и Solaris (518 ед.).

В целом на авторынке Москвы за прошлый месяц было продано 16,8 тыс. новых машин, что на 12% меньше.

В Северной столице общий объём продаж авто составил 8,8 тыс., что меньше на 13%.

Петербуржцы помимо Volkswagen Polo покупали еще KIA Rio (446 ед.), Hyundai Creta (359 ед.), Hyundai Solaris (345 ед.) и Volkswagen Tiguan (326 ед.), которые вошли в первую пятерку самых популярных.