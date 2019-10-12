Названы 10 самых доступных кросс-версий автомобилей в России

Российские эксперты на основании начальной стоимости кросс-версий составили рейтинг самых доступных из них.



Топ-10 самых доступных кросс-версий составили специалисты сайта «Цена Авто» и в рейтинге на первой строчке расположился российский LADA Granta Cross, предлагаемый по цене от 559 900 рублей минимум.

На втором и третье месте оказались две модели бренда Renault, а это Logan Stepway и Sandero Stepway с ценниками от 695 990 и 738 990 рублей соответственно.

Из иномарок в рейтинге оказались еще KIA Rio X-Line (889 900 руб.), KIA Picanto X-Line (934 900 рублей) и Renault Dokker Stepway (1 059 990 рублей), которые находятся на восьмой, девятой и десятой строчке.

А вот с четвертого по седьмое место в рейтинге расположились российские модели.

Среди них оказались: LADA Largus Cross (757 900 руб.), LADA XRAY Cross (759 900 руб.), LADA Vesta SW Cross (791 900 руб.) и Vesta Cross (805 900 руб.).