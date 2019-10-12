В этом году автомобильный рынок Украины показывает положительную динамику, а по итогам прошлого месяца рост составила и вовсе 33%.

Украинский авторынок вырос на треть по итогам сентября, когда было реализовано 7,3 тыс. новых автомобилей.

За первые три квартала этого года объёмы проданных машин составили 63,4 тыс. единиц, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 11,8%.

В сентябре больше всего в Украине продала компания Renault – 1 272 шт., что в 2,1 раза больше. На втором месте находится Toyota с результатом 1 052 проданных авто, что на 41% больше.

В тройке самых популярных автомобильных брендов располагается KIA (623 ед.; +48,7%), а в пятерке лидеров находятся Hyundai (480 ед.; +31,1%) и Skoda (380 ед.; 47,3%).