Автомобили марки Genesis предлагаются на специальных условиях

«Хендэ Мотор СНГ» совместно с Совкомбанк договорились о партнерстве для предоставления услуг по кредитованию в рамках программы Genesis Finance.

Таким образом, в 40 дилерских центрах корейского бренда Genesis клиенты на выгодных условиях могут оформить премиальный автомобиль марки в кредит.

Через Совкомбанк клиент может оформить машину Genesis с процентной ставкой от 11,3% без первоначального взноса.

Максимальная сумма кредита 4,9 млн рублей сроком до шести лет.

Как отмечают в пресс-службе банка, для оформления кредитного договора клиенту нужен только паспорт, а рассмотрение заявки банком не превышает час.