Названы пять лучших подержанных кроссоверов на рынке РФ

Эксперты «За рулем» проанализировали рынок подержанных автомобилей и выбрали лучшие кроссоверы с полным приводом, атмосферным двигателем и классической автоматической трансмиссией.

Главным условием при составлении рейтинга было отобрать модели возрастом не старше четырех лет. В результате на первом месте оказался кроссовер Renault Duster, оснащенный двухлитровым двигателем и четырехскоростным автоматом.

На вторичном рынке цены на кроссовер варьируются от 600 тыс. до 1,05 млн рублей. Hyundai Creta стал вторым в списке. За 900 000 – 1 300 000 рублей можно выбрать модель с 1,6 или 2,0-литровым двигателем и шестискоростной механикой.

Hyundai Creta, как отметили эксперты, обходит Duster по уровню оснащенности, но и стоимость его выше. В тройке составленного ТОП-5 лучших подержанных кроссоверов на рынке РФ располагается Renault Kaptur, предлагаемый по цене в диапазоне от 800 000 до 1 250 000 рублей.

Четвертая и пятая строчка оказалась за Kia Sportage и Mazda CX-5. В версии с атмосферным двигателем и классической АКП эти автомобили обойдутся от 900 000 и от 1 100 000 рублей соответственно.