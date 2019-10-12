Электрический кроссовер Volvo получит мультимедийную систему на Android

Электрическая версия кроссовера Volvo XC40 будет оснащена мультимедийной платформой на базе операционной системы Android. Система будет постоянно подключена к интернету и обновляться «по воздуху».

Платформа Android Automotive OS с открытым исходным кодом работает со всеми сервисами Google включая голосового помощника Google Assistant и магазин приложений Google Play.

Сейчас компания Volvo в свои автомобили устанавливает мультимедийный комплекс Sensus, который тоже работает со многими интернет-сервисами и поддерживает подключение смартфонов.



В электрокаре Volvo XC40 можно будет голосом управлять климатической установкой, навигацией, звонками и воспроизведением музыки.

Мультимедийная система с Android Automotive OS будет еще устанавливаться на электрокар Polestar 2.