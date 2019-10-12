В Индии стартовали продажи бюджетных Datsun с вариатором

В прошлом месяце бренд Datsun рассекретил обновленные версии своих автомобилей Datsun GO и GO+, которые теперь доступны с новой трансмиссией и опциями.

Более подробно об этом портал «ТвоёАвто» сообщал ранее. Между тем, автомобили поступил в продажу по цене от 594 тыс. рупий или около 537 тыс. рублей за Datsun GO.

Трехрядный компактвэн с вариатором GO+ оценили от 658 тыс. рупий или 595 тыс. рублей.

Напомним, что вариатор X-Tronic предлагается с 1,2-литровым двигателем мощностью 68 л.с. при 104 Нм крутящего момента. В продаже осталась и версия с пятискоростной механикой.