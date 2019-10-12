Опубликована первая фотография Lada Vesta с вариатором

Речь идет об автомобиле, оснащенном вариатором Jatco JF015E, а такая версия уже есть у Lada Xray Cross. Новый тип трансмиссии будет предлагаться как для седана и универсала, так и для их кросс-версий.

Ожидается, что в продаже новая модификация появится в следующем месяце, а в следующем году Весту ожидает первый рестайлинг.

Между тем в распоряжении «Российской газеты» оказалась первая фотография Lada Vesta с вариатором, на которой показали автомобиль в комплектации Exclusive, а она, как оказалось, будет иметь некоторые отличия.

В частности, для Lada Vesta предложат новый окрас кузова – «Дайвинг», а еще она будет отличаться шильдиками, усиленной тонировкой задних дверей, оригинальными колесными дисками, а также боковыми зеркалами аэродинамической формы с электроприводом, выполненными в черном цвете.

В салоне появится кожаный руль, глубокие подстаканники, черный потолок, а также новые варианты отделки.

Фото: rg.ru.