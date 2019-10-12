Кроссовер Volkswagen Teramont получил купеобразный кузов

Немецкая компания в США провела презентацию купеобразной версии кроссовера Atlas, который также известен под названием Teramont.

Кросс-купе Volkswagen Atlas Cross Sport представлен официально на специальном мероприятии в Северной Америке, где также будет организована его сборка.

В целом это все тот же кроссовер Atlas, но с купеобразным кузовом, за счет которого автомобиль стал короче и ниже, но сохранил колесную базу и ширину.

Также Volkswagen Atlas Cross Sport получил увеличенный объём багажника, но лишился задних двух сидений. Объём багажного отделения составляет 1 142 литра, а при сложенных сидениях показатель составит 2 203 мм.

В экстерьере предлагают слегка измененную решетку радиатора, новую оптику, капот и обновленные бамперы.

Также появилось больше хромированных элементов. Автопроизводитель на презентации анонсировал опциональный стайлинг-пакет R Line и колесные диски на 21 дюйм. В салоне изменений меньше и из самых ярких можно назвать новый руль, иные материалы отделки и расширенный список оборудования.

В продаже кросс-купе появится в 8 версиях, а моторная гамма будет идентична обычному Atlas/Teramont и будет представлена 2,0 и 3,6-литровыми моторами с отдачей 235 и 280 л.с., работающими в паре с восьмискоростным автоматом. Система привода будет на переднюю или обе оси. О стоимости и комплектациях новинки будет объявлено дополнительно.