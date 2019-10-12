Составлен топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии

В целом японские автомобили в мире считаются одними из самых надежных, но автомобильные эксперты решили выбрать среди всего этого многообразия семь самых лучших.

Российские эксперты NJCAR.RU составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии стоимостью не более 700 тысяч рублей. Возглавляет составленный рейтинг кроссовер Honda CR-V 2008-2009 годов выпуска.

Такой автомобиль на вторичном рынке можно приобрести по цене от 450 тысяч рублей. Указанные экземпляры комплектуются 2,0 или 2,4-литровыми моторами, а также механикой или пятискоростным автоматом.

На второе место определили кроссовер Toyota RAV4, выпущенный в период с 2008 по 2010 год. До 700 тысяч рублей можно выбрать модель с 2,0 или 2,4-литровыми двигателями, пару которым составляет АКПП или вариатор.

В тройке рейтинге располагается Mitsubishi Outlander XL 2011-2012 г., предлагаемый с 2.0, 2.4 и 3.0-литровыми агрегатами и разными КП.

На четвертое место эксперты определили Nissan X-Trail 2010-2012 г. с 2,0 или 2,5-литровыми агрегатами. В пятерке ТОПа оказался Mitsubishi ASX 2011-2012 г. с вариатором и двухлитровым двигателем.

Следом за ними оказались еще Suzuki Grand Vitara 2010-2012 г.в. и Nissan Qashqai 2011-2012 г.в., которые также оказались в списке самых надежных японских машин.