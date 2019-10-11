Porsche и Boeing объединяют усилия в разработке летающего автомобиля

Мегаполисы постоянно растут, и в них увеличивается количество населения и автомобилей, а на дорогах с каждым годом заторы становятся сильнее и продолжительнее.

По данным Porsche, после 2025 года активно начнет развиваться городская малая авиация, поэтому немецкая компания совместно с американской Boeing решили разработать летающий автомобиль.

Информации про него пока нет, но автопроизводитель опубликовал два тизера будущей летающей машины.

Porsche и Boeing намерены создать премиальный аппарат небольшого размера. На старте сотрудничества Porsche будет работать с дочерней компанией Boeing — Aurora Flight Sciences. Она уже провела тесты пассажирского беспилотника с вертикальным взлетом и посадкой.