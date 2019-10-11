Обновлённый Mercedes-Benz Actros начнут выпускать в России

Mercedes-Benz обновлённую версию грузовика Actros будет производить в России. По заявлению российского представительства производство организуют до конца 2019 или в начале 2020 года.

Все собранные в России грузовики будут оснащаться системой Active Drive Assist, которая по сути является полуавтоматической системой вождения.

Грузовики Mercedes-Benz Actros с системой Active Drive Assist самостоятельно могут замедляться или разгонятся, корректировать траекторию и помогать в поворотах (не допуская съезда с дороги).

Помимо всего этого в обновленных грузовиках вместо привычных боковых зеркал будут установлены камеры, которые передавать изображение будут на дисплеи в кабине.

Автопроизводитель отметил, что отказавшись от больших боковых зеркал улучшилась аэродинамика, а расход топлива сократился на 1,3%.

Машины также будут оснащены цифровой панелью приборов, дополнительным дисплеем, системой распознавания пешеходов и системой экстренного торможения.