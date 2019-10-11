Обновленный аналог новой Chevrolet Captiva приехал к дилерам

СП General Motors и SAIC-Wuling объявили о дате старта продаж обновленной версии кроссовера Baojun 530, первые партии которого уже приехали к дилерам.

Этот кроссовер становится перелицованным вариантом Chevrolet Captiva новой генерации. Официальные продажи Baojun 530 на китайском рынке стартуют с 18 октября. Стоит отметить, что Baojun 530 продается не только в Китае, но и в Южной Корее, Индии, Индонезии и Таиланде.

В зависимости от рынка он носит название Chevrolet Captiva, Wuling Almaz или MG Hector, при этом китайская версия является самой доступной.

Обновленная модификация отличается от предшественника измененной оптикой, другими бамперами, а также решеткой радиатора, которая теперь выполнена в стиле Baojun RS-5.

Длина автомобиля стала больше на 40 мм и составляет 4 655 мм, а ширина, высота и расстояние между осями оставили прежними – 1 835, 1 760 и 2 750 мм. Для покупки Baojun 530 будет доступен с шести- или семиместным салоном, в котором появилась современная мультимедийная система с большим экраном и камеры кругового обзора.

Линейка двигателей представлена единственным 1,5-литровым турбированным двигателем. Его мощность составляет 147 л.с., а в качестве трансмиссии предложат вариатор или шестискоростную механику.

Система привода на все колеса по-прежнему недоступна. Минимальная стоимость кроссовера составит 75 900 юаней или менее 700 тыс. рублей.