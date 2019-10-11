Volkswagen Golf за свою историю сменил семь поколений, и скоро будет представлено восьмое поколение модели.
Эволюцию Volkswagen Golf уместили в 30-секундный видеоролик
11.10.2019 20:15
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Презентация самой продаваемой машины немецкой компании состоится 24 октября.
Сейчас известно, что новый «Гольф» станет «умнее», получит продвинутый мультимедийный комплекс, самые современные системы безопасности и цифровую панель приборов.
Volkswagen выпустила 30 секундный ролик, в котором продемонстрирована всю эволюцию модели, начиная с 1974 года.
Стоит отметить, что за всю историю было продано более 30 миллионов Volkswagen Golf.
В 2018 году Golf стал шестым по популярности на мировом рынке. За год было продано 790 567 экземпляров. В первом полугодии 2019 года компания уже реализовала 417 003 автомобиля.
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