Эволюцию Volkswagen Golf уместили в 30-секундный видеоролик

Volkswagen Golf за свою историю сменил семь поколений, и скоро будет представлено восьмое поколение модели.

Презентация самой продаваемой машины немецкой компании состоится 24 октября.

Сейчас известно, что новый «Гольф» станет «умнее», получит продвинутый мультимедийный комплекс, самые современные системы безопасности и цифровую панель приборов.

Volkswagen выпустила 30 секундный ролик, в котором продемонстрирована всю эволюцию модели, начиная с 1974 года.

Стоит отметить, что за всю историю было продано более 30 миллионов Volkswagen Golf.

В 2018 году Golf стал шестым по популярности на мировом рынке. За год было продано 790 567 экземпляров. В первом полугодии 2019 года компания уже реализовала 417 003 автомобиля.

