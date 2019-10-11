Российские аналитики рассказали о самых востребованных грузовых автомобилей по итогам их продаж за сентябрь.

В прошлом месяце лидерство на рынке удержал «ГАЗон NEXT», который был продан в количестве 519 экземпляров.

«ГАЗон NEXT» лидирует на рынке грузовиков в РФ второй месяц подряд, констатируют в агентстве «Автостат». На второе место опустился КАМАЗ-43118, реализованный в количестве 478 единиц. Третий результат показал КАМАЗ-5490.

Его объёмы продаж составили 430 экземпляров. В первой пятерке лидеров самых популярных грузовиков оказались Mercedes-Benz Actros и Volvo FH проданные по 252 ед.