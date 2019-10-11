Новый пикап китайской компании уже доступен для заказа на китайском рынке.
Новый пикап Great Wall Pao может приехать на рынок России
11.10.2019 12:37
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Его презентация состоялась еще в конце лета, когда стало известно, что Great Wall займется выпуском только пикапов, а другие бренды компании будут выпускать кроссоверы.
Как выяснили российские журналисты, новый пикап Great Wall Pao может приехать в нашу страну.
Более того, в компании рассматривают возможность организовать его сборку на российском предприятии, но окончательного решения еще не принято.
На китайском рынке пикап оценили от 159 800 юаней минимум, а это около 1,46 млн рублей.
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