Кроссовер новой генерации был представлен 4 сентября, а позднее его показ не состоялся во Франкфорте, о чем более подробно сообщалось ранее.
Новый Nissan Juke отправили в серийное производство
11.10.2019 12:32
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Теперь новый Nissan Juke отправили в серийное производство. Его серийная сборка стартовала на предприятии компании в Сандерленде.
В завод было инвестировано 122 млн долларов и на нем работает уже 35 тыс. человек.
Первый экземпляр автомобиля уже сошел с конвейера. Его официальные продажи стартуют в ноябре.
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