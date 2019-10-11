Кроссовер новой генерации был представлен 4 сентября , а позднее его показ не состоялся во Франкфорте, о чем более подробно сообщалось ранее.

Теперь новый Nissan Juke отправили в серийное производство. Его серийная сборка стартовала на предприятии компании в Сандерленде.

В завод было инвестировано 122 млн долларов и на нем работает уже 35 тыс. человек.

Первый экземпляр автомобиля уже сошел с конвейера. Его официальные продажи стартуют в ноябре.