Российский автопроизводитель показал на видео весь процесс окраски кузова Lada 4×4.
«АвтоВАЗ» продемонстрировал на видео процесс покраски Lada 4×4
11.10.2019 12:40
38 0
В ролике продолжительностью более трех минут компания продемонстрировала все этапы окраски будущего внедорожника.
Процесс покраски состоит из нескольких этапов, первый из которых подготовительный, когда кузов обезжиривают и отправляют в камеру для фосфатной обработки.
В дальнейшем кузов грунтуют, и красят. Напомним Lada 4×4 выпускается с 1977 года, и с того времени машина так и не получила существенных изменений.
Сейчас Lada 4×4 в дилерских центрах предлагается по цене от 440 тыс. рублей.
Комментарииcomments powered by HyperComments