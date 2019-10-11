Российский автопроизводитель показал на видео весь процесс окраски кузова Lada 4×4.

В ролике продолжительностью более трех минут компания продемонстрировала все этапы окраски будущего внедорожника.

Процесс покраски состоит из нескольких этапов, первый из которых подготовительный, когда кузов обезжиривают и отправляют в камеру для фосфатной обработки.

В дальнейшем кузов грунтуют, и красят. Напомним Lada 4×4 выпускается с 1977 года, и с того времени машина так и не получила существенных изменений.

Сейчас Lada 4×4 в дилерских центрах предлагается по цене от 440 тыс. рублей.

