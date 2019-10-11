Внедорожник Foton Sauvana останется на российском рынке

Продажи внедорожник Foton Sauvana в России не прекратят, как полагали ранее, так как компания оформила на модель новое ОТСС.

Более того в документе указано, что автомобиль будут собирать на предприятии «Автотор» в Калининграде.

В новом одобрении типа транспортного средства также есть информация и о моторной гамме Foton Sauvana.

Так, модель будет предложена с турбированным агрегатом, который в зависимости от версии будет иметь мощность 201 или 217 лошадиных сил.

Среди трансмиссии будет пятискоростная «механика» и шестиступенчатый автомат. Система привода будет на заднюю или обе оси.

В продаже Foton Sauvana российской сборки появится в 5 или 7-местной версиях.

Стоит отметить, что еще в мае этого года было прекращено действие предыдущего ОТТС, что стало основной для слухов о прекращении продаж внедорожника. С начала этого года компания в России реализовала только 160 Foton Sauvana.