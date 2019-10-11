Компания Subaru представила обновлённый кроссовер Subaru XV

Subaru XV получил незначительное обновление, в котором произвели технические изменения.

Так, в кроссовере появилась новая мультимедийная система и комплекс безопасности EyeSight Touring Assist, который ранее предлагали только в качестве опции.

EyeSight Touring Assist состоит из адаптивного круиз-контроля, системы автоматического торможения и системы удержания машины в полосе движения.

Внешние изменения затронули только светодиодные ДХО и задние противотуманные фонари. С обновлением кроссовера Subaru XV из списка исчез 2,0-литровый мотор, который теперь предлагает только в версии с гибридной системой.

В ней электрический 14-сильный двигатель установлен в вариаторе. Он только помогает при разгоне и во время начала движения.

1,6-литровый атмосферный 115-сильный ДВС с вариатором в Subaru XV остался базовым. Обновлённый Subaru XV в Японии начнут предлагать в следующем месяце.