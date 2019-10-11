Самые востребованные кроссоверы и внедорожники на вторичном авторынке назвали специалисты «АвтостатИнфо», прогнозировав их продажи за сентябрь.

Так, были названы 10 самых популярных кроссоверов с пробегом в России, которых в общей сложности в прошлом месяце было перепродано в количестве 96 065 ед.

Чаще всего на вторичном авторынке продаются внедорожники LADA 4×4. Результат продаж модели составили 7 589 ед., что на 3,6% больше.

Вторым самым востребованным SUV с пробегом является «Шевроле Нива». Ее результат 6 136 проданных экземпляров, что хуже на 2,4%. Toyota RAV4 оказался третьим в рейтинге с показателем 3 361 ед. и ростом продаж на 0,5%.

В первую пятерку самых продаваемых входят KIA Sportage и Toyota Land Сruiser. Их объёмы продаж на рынке подержанных авто в сентябре составили 3 003 и 3 052 ед.

Вторая пятерка лидеров выглядит следующим образом: Nissan Qashqai — 2913 ед. (-3,4%), Renault Duster — 2900 ед. (+14%), Nissan X-Trail — 2501 ед. (+5%), Mitsubishi Outlander — 2376 ед. (-3%) и Volkswagen Tiguan — 2119 ед. (+1%).