Автомобили российской марки стали доступны для заказа с февраля этого года.

Изначально приема заказов вела только Aurus Motors, а позже подключились дилеры «Авилон» и «Панавто». Заказать пока предлагают только лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.

Как рассказал глава Минпроторга Денис Мантуров, седан и лимузин Aurus собрали более 600 предзаказов.

Начать активные продажи автомобилей планируется в 2021 году, а в следующем году планируется реализовать 50 экземпляров Aurus в коммерческой продаже.