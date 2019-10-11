Автомобили российской марки стали доступны для заказа с февраля этого года.
Седан и лимузин Aurus собрали более 600 предзаказов
11.10.2019 11:52
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Изначально приема заказов вела только Aurus Motors, а позже подключились дилеры «Авилон» и «Панавто». Заказать пока предлагают только лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.
Как рассказал глава Минпроторга Денис Мантуров, седан и лимузин Aurus собрали более 600 предзаказов.
Начать активные продажи автомобилей планируется в 2021 году, а в следующем году планируется реализовать 50 экземпляров Aurus в коммерческой продаже.
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