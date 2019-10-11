Прототип новой Dacia Sandero впервые сфотографировали на тестах

На зарубежном портале Motor1 было опубликовано фото тестового прототипа нового поколения Dacia Sandero. Эта модель на российском рынке продается под брендом Renault и собирается на заводе «АвтоВАЗа».

Новое поколение Dacia Sandero может быть представлено в 2020 году. Сейчас известно, что хэтчбек уже будет базироваться на новой платформе CMF-B, тогда как текущая генерация создана на тележке В0.

Внешность нового Sandero пока невозможно рассмотреть из-за плотного камуфляжа, который скрывает все элементы кузова, включая задние стекла и оптику.

Предположительно, в Европе Sandero будет предлагаться с новыми моторами, которые соответствуют жестким экологическим требованиям.

Ожидается, что под капотом хэтчбека будут устанавливать литровый турбомотор мощностью около 100 л.с., такого же объёма атмосферный агрегат с 65-сильной отдачей и 1,5-литровый дизель мощность 85 и 115 л.с.

Не исключается появление в моторной гамме и 1,3-литрового ДВС, который сейчас устанавливают на кроссовер Renault Arkana.