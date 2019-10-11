Toyota показала второе поколение водородной Toyota Mirai

Японская компания рассекретила новую генерацию своего седана Toyota Mirai, премьерный показ которого состоится 24 октября на автосалоне в Токио.



Автомобиль второго поколения отличается от предшественника увеличенными габаритами, а по уровню оснащенности он оказался лучше, чем Camry.

Toyota представила второе поколение водородной Toyota Mirai в виде предсерийного прототипа. Теперь седан создан на платформе TNGA-N. Его длина теперь составляет 4 975 мм, а ширина и высота — 18 85 и 1 470 мм. Расстояние между осями равно 2 918 мм.

В салоне автомобиля появился сенсорный 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов, беспроводная зарядка для смартфона, а также джойстик вместо обычного селектора КП.

Технические характеристики нового Toyota Mirai не раскрывают, но было отмечено, что запас хода по сравнению с предшественником вырастет на 30 процентов.

То есть, новое поколение проедет 845 км на одной заправке. Запустить продажи следующего поколения Mirai планируют в конце 2020 года в Японии, а в 2021 году автомобиль выйдет на рынок США и Европы.