Японский автопроизводитель анонсировал презентацию первого подзаряжаемого автомобиля, опубликовав официальное фото модели.
Toyota впервые показала подзаряжаемый Toyota RAV4
11.10.2019 11:36
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Toyota впервые показала подзаряжаемый Toyota RAV4, премьерный показ которого состоится 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Кроссовер в новой версии будет носить приставку к названию PHEV, а его силовая установка будет представлена 2,5-литровым ДВС с отдачей 176 л.с., электромотором и комплектом батарей.
Суммарная отдача установки составит 206 лошадиных сил. Запас хода только на одной электротяге составит 48 км. Между тем, новое поколение кроссовера Toyota RAV4 готовится к выходу на российский рынок. Его продажи должны начаться в декабре.
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