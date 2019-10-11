Toyota впервые показала подзаряжаемый Toyota RAV4, премьерный показ которого состоится 20 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Кроссовер в новой версии будет носить приставку к названию PHEV, а его силовая установка будет представлена 2,5-литровым ДВС с отдачей 176 л.с., электромотором и комплектом батарей.

Суммарная отдача установки составит 206 лошадиных сил. Запас хода только на одной электротяге составит 48 км. Между тем, новое поколение кроссовера Toyota RAV4 готовится к выходу на российский рынок. Его продажи должны начаться в декабре.