Один из наиболее востребованных внедорожников на российском рынке получил обновленные ценники.

Об изменении стоимости Chevrolet Niva стало известно сайту «Цена Авто», который ведет мониторинг цен на новые автомобили в стране.

Так, стало известно, что внедорожник Chevrolet Niva прибавил в цене до 9 тысяч рублей. Минимальная сумма удорожания составила 7 тыс. рублей.

Изменение цен было зафиксировано на большинство комплектаций автомобиля. Базовая комплектация доступна для покупки по прежней стоимости – 667 000 рублей.

А вот цена комплектации L теперь составляет 687 000 рублей. Версия LE Camouflage обойдется в 782 000 рублей, а топовый вариант оценен в 829 000 рублей.

Стоит отметить, что последнее изменение цен на внедорожник было зафиксировано в январе этого года.