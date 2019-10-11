Первый кроссовер Aston Martin стал доступен для заказа в России

Премьерный показ нового кроссовера в России состоится в декабре этого года, а накануне «Авилон» провел закрытую презентацию новинки.



При этом было объявлено о старте приема предварительных заказов. Как сообщили в пресс-службе дилера, в России уже оформлено 30 заявок на кроссовер, стоимость которого будет объявлена во время презентации в конце года.

Поставки Aston Martin DBX запланированы на 2020 год.

В «Авилон» считают, что первый кроссовер Aston Martin с выходом на российский рынок позволит повысить интерес к марке.

Сейчас модельный ряд бренда представлен новым Vantage, DB11 в версиях v8, кабриолетом Volante и мощным AMR.