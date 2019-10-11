Премьерный показ нового кроссовера в России состоится в декабре этого года, а накануне «Авилон» провел закрытую презентацию новинки.
Первый кроссовер Aston Martin стал доступен для заказа в России
11.10.2019 10:42
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При этом было объявлено о старте приема предварительных заказов. Как сообщили в пресс-службе дилера, в России уже оформлено 30 заявок на кроссовер, стоимость которого будет объявлена во время презентации в конце года.
Поставки Aston Martin DBX запланированы на 2020 год.
В «Авилон» считают, что первый кроссовер Aston Martin с выходом на российский рынок позволит повысить интерес к марке.
Сейчас модельный ряд бренда представлен новым Vantage, DB11 в версиях v8, кабриолетом Volante и мощным AMR.
Aston Martin представил дизайн серийного кроссовера DBX на видео
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