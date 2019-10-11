Самый мощный Volkswagen Amarok приехал к дилерам в России

Пикап Volkswagen Amarok в версии с трехлитровым дизельным двигателем становится самым мощным вариантом на рынке России.

Российское подразделение компании объявило о старте продаж Volkswagen Amarok с дизелем мощностью 258 лошадиных сил.

Шестицилиндровый агрегат TDI работает в паре с восьмискоростной автоматической КП и полноприводной системой.

Для пикапа предлагается и функция Overboost, позволяющая кратковременно повысить отдачу мотора на 13,6 л.с. до 272 л.с.

В начальной комплектации самого мощного пикапа предлагаются биксеноновые фары со светодиодными ДХО, хромированный бампер сзади, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, а также колесные диски на 20 дюймов и сидения с регулировкой в 14 направлениях.

Оценили новинку в России от 3 474 900 рублей.