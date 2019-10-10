Шины для автомобилей

Качественные покрышки играют чрезвычайно важную роль в обеспечении возможности ездить на автомобиле комфортно и без аварий. Грамотный выбор автошин позволяет уменьшить затраты как на техобслуживание, так и на бензин.

Ключевые принципы выбора автошин

Производители предлагают огромное количество разновидностей автопокрышек. Чтобы выбрать самые подходящие для определенной модели машины авто шины в Алматы, надо учитывать следующие особенности этих изделий:

Уровень шумности непосредственно определяется высотой протектора. Но безопасность автошин тоже находится в непосредственной зависти от нее. В этой связи для увеличения безопасности необходимо пожертвовать тишиной.

При езде по мокрой дороге асимметричный протектор обеспечивает более высокий уровень безопасности, однако в других условиях он не очень практичен.

При покупке зимних автошин предпочтение надо отдавать изделиям с узким профилем, так как он обеспечивает улучшенное сцепление со снегом и льдом.

Мягкие шины обеспечивают более комфортное движение, однако удлиняют тормозной путь. Такие изделия подходят для любителей медленной езды.

Полезные советы по подбору авторезины

Основной принцип правильного подбора автопокрышек по марке машины состоит в грамотном определении сезонности и типоразмера. Важно помнить о том, что при использовании зимних шин летом они быстро изнашиваются, а тормозной путь значительно удлиняется. Если же использовать летние покрышки зимой, то это неизбежно ведет к потере управляемости автомашиной и возникновению опасных ситуаций. Нужно принимать во внимание тот факт, что шины с низким профилем позволяют обеспечить отличную управляемость, но существенно снижают удобство езды, подвергая ходовую часть повышенной нагрузке и значительно ускоряя выход ее элементов из строя. Эксплуатация автошин с высоким профилем позволяет ослабить воздействие неровностей дорожного полотна, но снижает управляемость автотранспортным средством. Покрышки с широким профилем позволяют улучшить разгонные характеристики авто, но при этом повышают его сопротивляемость качению, вследствие чего количество потребляемого топлива возрастает, а тормозной путь делается длиннее. Исходя из данных соображений, оптимальным решением является покупка автошин со средними характеристиками размерности из диапазона значений, приведенного в рекомендациях, которые даны производителем авто.

При покупке шин для автомобиля надо руководствоваться целым рядом критериев. Но важнейшим критерием является размер автошин, который должен полностью отвечать модели транспортного средства.