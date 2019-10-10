На что в первую очередь смотрят автоподборщики?

Популярность услуг автоподборщиков связана с повышенным спросом на рынке подержанных машин. Эти специалисты являются посредниками между потенциальными автовладельцами и продавцами. Сотрудничество с ними позволяет сэкономить время и избежать ненужных финансовых затрат.

Схема работы

Клиент обращается в компанию с запросом на поиск автомобиля по заданным критериям (модель, год выпуска, цвет, комплектация и т.д.). Также можно дать заявку на оценку конкретной машины. География поиска включает в себя всю страну. Например, клиенты https://carshot.com.ua/ могут заказать подбор автомобиля в Одессе или Киеве и получить нужное ТС в кратчайшие сроки. Специалисты проводят полную диагностику одной или нескольких машин, подходящих по параметрам, составляют отчёт и дают рекомендации по покупке либо продолжению поиска. Их вознаграждение является фиксированным и не зависит от стоимости авто.

Диагностика

Оценка автомобиля начинается с внешнего осмотра. Отличие деталей кузова по цвету, более поздний год выпуска лобового стекла и ремней безопасности, наличие «неродных» элементов (например, китайской оптики) и другие признаки явно сигнализируют о том, что машина побывала в аварии.

Затем приступают к осмотру салона. Проверяют состояние подушек и шторок безопасности, подключаются к бортовому компьютеру с целью выявить факт скрутки пробега. Перед осмотром автоподборщики изучают особенности обшивки конкретной модели, чтобы установить, не был ли салон перетянут. Снимают дверные уплотнители, проверяют стойки на предмет наличия кустарных сварных швов и некачественной покраски под резиной. Элементы кузова измеряют толщинометром. С разрешения хозяев демонтируют обшивку для оценки состояния железа в наиболее проблемных местах.

Двигатель и ходовая часть не должны издавать посторонних шумов. Также в истории бортового компьютера сохраняются зафиксированные ошибки силового агрегата и других узлов. Нерадивые хозяева часто не устраняют их, а просто сбрасывают.

Юридическая чистота

Для проверки наличия у машины проблем с законом или наложенных ограничениях в интернете существует множество платных и бесплатных сервисов. Опытные автоподборщики выяснят всю биографию ТС, не выходя из офиса. Также, по желанию заказчика, они могут сопровождать сделку вплоть до постановки авто на учёт.

Покупка подержанной машины связана с нюансами, о которых неискушённый автолюбитель даже не подозревает. Обращение к специалистам позволит найти авто без скрытых дефектов и прочих неприятных сюрпризов по справедливой цене.