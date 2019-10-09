Раскрыты полные характеристики новой Skoda Octavia

11 ноября компания Skoda в Праге покажет новое семейство Octavia, о котором все подробности не раскрыты, но некоторые ее особенности уже названы.

Журналисты портала motor1 собрали воедино все данные про Octavia и часть информации была основана на разных шпионских снимках.

Итак, ярким изменением станет единый блок головной оптики новых автомобилей семейства Octavia.

Задние фонари в новом поколении тоже будет изменены. В частности, они будут заходить на пятую дверь, а такое решение позаимствовали у Superb.

Капот в Octavia станет более фактурным с новыми глубокими выштамповками. Боковая часть машины останется практически без изменений. В целом в автомобилях сохранится узнаваемый силуэт, но ожидается появление более сложных по форме выштамповок.

На пятой двери в лифтбеке и универсале уберут логотип. Вместо него ниже кромки стекла разместят литеры с названием модели.

В салоне Skoda Octavia появится цифровая панель приборов, большой экран мультимедийной системы и джойстик управления трансмиссией.

Под капотом будут устанавливать литровый 113-сильный мотор, который станет базовым. Также будет предлагаться ДВС объёмом 1,5-литра мощность 150 л.с. Такой агрегат уже доступен на Octavia и Volkswagen Golf.

Еще в линейке двигателем будут 1,6 и 2,0-литровые дизельные моторы и мягкий гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором.

Помимо всего этого Octavia станет просторнее и подрастет в размерах.