Изменение стоимости трех кроссоверов бренда Nissan в России зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто».
Nissan в России переписал цены на три своих кроссовера
09.10.2019 19:40
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Этот сайт ведет мониторинг цен на новые автомобили. В октябре было зафиксировано изменение цен кроссоверов Terrano, X-Trail и Qashqai.
Так, автомобиль Terrano 2019 модельного года в зависимости от комплектации прибавил в цене от 14 до 24 тысяч рублей.
Qashqai подорожал на 10 тысяч рублей в большинстве комплектаций, а вот у кроссовера X-Trail некоторые комплектации стали дороже на 10-70 тыс. рублей, а некоторые дешевле на 10-31 тыс. рублей.
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