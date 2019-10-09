Nissan в России переписал цены на три своих кроссовера

Этот сайт ведет мониторинг цен на новые автомобили. В октябре было зафиксировано изменение цен кроссоверов Terrano, X-Trail и Qashqai.

Так, автомобиль Terrano 2019 модельного года в зависимости от комплектации прибавил в цене от 14 до 24 тысяч рублей.

Qashqai подорожал на 10 тысяч рублей в большинстве комплектаций, а вот у кроссовера X-Trail некоторые комплектации стали дороже на 10-70 тыс. рублей, а некоторые дешевле на 10-31 тыс. рублей.