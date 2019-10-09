В Минске представлен кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE

На заводе «БелДжи» в Минске был представлен кроссовер Geely SX11, который в России появится под названием Coolray, и седан Geely GE.

Продемонстрированные модели на предприятии «БелДжи» будут собирать крупноузловым способом. Сообщается, что Geely SX11 пока выпустил всего два экземпляра, и они направятся на прохождение сертификации.

Полноценная сборка модели будет организована в следующем году. По предварительным данным, кроссовер в среднем будет стоить 20 тыс. долларов.



Напомним, в РФ Geely SX11/Coolray будет предлагаться с 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. Коробка передач в модели будет 7-ступенчатая роботизированная.

На первом этапе Geely SX11/Coolray в Россию будет поставляться из Китая, а позже его начнут привозить из Белоруссии.



Седан Geely GE будет стоить дороже представленного кроссовера. Под его капотом будет расположен дефорсированный до 150 л.с. 1,8-литровый ДВС.

В Китае данный агрегат выдает 184 л.с. Седан будут продавать примерно за 25 тысяч долларов.