Новое поколение кроссовера Kia Sorento уже не раз замечали во время тестирования.

На этот раз новый Kia Sorento засняли во время тестов на дорогах Кореи, где тестовый прототип по-прежнему был покрыт камуфляжной пленкой.

Ожидается, что дебют среднеразмерной модели состоится в ноябре в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Согласно инсайдерским данным, кроссовер новой генерации будет оснащен не только обычными ДВС, но и гибридной силовой установкой и даже получит водородную модификацию.