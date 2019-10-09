Новое поколение кроссовера Kia Sorento уже не раз замечали во время тестирования.
Новый Kia Sorento засняли во время тестов на дорогах Кореи
09.10.2019 19:30
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На этот раз новый Kia Sorento засняли во время тестов на дорогах Кореи, где тестовый прототип по-прежнему был покрыт камуфляжной пленкой.
Ожидается, что дебют среднеразмерной модели состоится в ноябре в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.
Согласно инсайдерским данным, кроссовер новой генерации будет оснащен не только обычными ДВС, но и гибридной силовой установкой и даже получит водородную модификацию.
Опубликованы свежие подробности о новом поколении Kia Sorento
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